فيضانات مدمرة في بكين.. 44 قتيلاً و9 مفقودين جراء الأمطار الغزيرة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت العاصمة الصينية بكين ارتفعت إلى 44 قتيلاً، فيما لا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين، في ظل استمرار حالة الطوارئ المناخية في البلاد.

انهيارات أرضية وطينية وتشريد آلاف السكان

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن السيول تسببت في وقوع انهيارات أرضية وطينية، وأجبرت العديد من المواطنين في المناطق المتضررة على مغادرة منازلهم، إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من العاصمة.

لي تشيانغ: خسائر بشرية ومادية ضخمة

قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إن منطقة "ميون" تضررت بشدة نتيجة الأمطار الغزيرة، مؤكداً أن الفيضانات أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، داعياً إلى تعزيز عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين.

تحذيرات من فيضانات في 11 مقاطعة

أصدرت وزارة الموارد المائية تحذيرات شديدة لـ11 مقاطعة ومنطقة، من بينها بكين ومقاطعة خبي المجاورة، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأنهار الصغيرة والسيول الجبلية، ما يزيد من خطر الفيضانات خلال الأيام المقبلة.

تتابع السلطات الصينية الوضع عن كثب، وسط مخاوف من تأثير الفيضانات على القطاع الزراعي الذي تقدر قيمته بـ2.8 تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى احتمال تشريد ملايين الأشخاص في حال استمرت الظروف الجوية المتقلبة.