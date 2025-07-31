الرئيس اللبناني: أطالب بوقف كافة الأعمال العدائية الإسرائيلية على أراضينا

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن إسرائيل منعت الأهالي من العودة وإعادة الإعمار ورفضت إطلاق سراح الأسرى والانسحاب، ويجب وقف الموت والدمار والحروب العبثية.

وأضاف الرئيس اللبناني، أنه يجب أن نؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة على كافة الأراضي اللبنانية، وأن إسرائيل تمنع العودة للقرى المدمرة وإعادة إعمار الجنوب.

وأوضح أن إسرائيل انتهكت السيادة اللبنانية آلاف المرات وقتلت مئات المواطنين بعد وقف إطلاق النار، وأنه لا مؤسسة في الدولة اللبنانية يجمع عليها اللبنانيون أكثر من الجيش.

وتابع: جيشنا تمكن من بسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني وهو مصمم على استكمال مهامه، ونطالب بوقف كافة الأعمال العدائية الإسرائيلية على كل أراضينا.