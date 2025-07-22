الرئيس اللبناني يزور البحرين لبحث المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية

أعلن الديوان الملكي البحريني العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية ، سيصل إلى البلاد اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي، في زيارة لمملكة البحرين.



وبحسب البيان الصادر عن الديوان البحريني؛ فمن المقرر ان يجري الرئيس اللبناني خلالها مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية.

واختتم البيان البحريني : يغتنم الديوان الملكي هذه المناسبة ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق، متمنيًا له طيب الإقامة في مملكة البحرين.