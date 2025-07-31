الرئيس اللبناني: نحتاج إلى مليار دولار سنويا على مدى 10 أعوام لدعم الجيش

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن علينا أن نقف جميعا خلف الجيش وأن يكون ولاؤنا للدولة وحدها، وأن الجانب الأمريكي عرض علينا مسودة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.



وأضاف الرئيس اللبناني جوزيف عون، أننا طالبنا في رسالتنا إلى الجانب الأمريكي بوقف الاعتداءات على لبنان برا وبحرا وجوا ووقف الاغتيالات، وأن المفاوضات مع الجانب الأمريكي تهدف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.



وتابع: أدعو جميع الجهات السياسية إلى مقاربة حصر السلاح بيد الدولة بكل مسؤولية، وعلى الأطراف اللبنانية أن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح اليوم قبل الغد، ونحتاج إلى مليار دولار سنويا على مدى 10 أعوام لدعم الجيش.



