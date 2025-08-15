باكستان.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار لـ120 قتيلاً خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 120 قتيلاً في خلال 24 ساعة.

وفي وقت سابق أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان عن ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهطول الغزير للأمطار الموسمية في مختلف أنحاء البلاد، إلى 202 قتيل على الأقل بينهم 96 طفلا ،وأكثر من 560 مصابا بينهم 182 طفلا.



وأضافت الهيئة - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية - أنه تم تسجيل 123 حالة وفاة في إقليم "البنجاب" و40 في إقليم "خيبر بختونخوا" و21 في "السند" و16 في "بلوشستان"، بالإضافة إلى حالة واحدة في كل من العاصمة "إسلام آباد" وإقليم "آزاد جامو وكشمير".



وأشارت الهيئة إلى أن الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات التي نجمت عنها أدت إلى وقوع عدة حوادث وأضرار مادية بالغة في العديد من المناطق بالبلاد منذ أواخر شهر يونيو الماضي.