رغم الأمطار الغزيرة.. مدينة سيدني تشهد احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين

شهدت مدينة سيدني الأسترالية احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، الأحد، بعد يوم واحد من قرار المحكمة العليا السماح بتنظيم المسيرات، فيما وصفه المنظمون بأنه قرار "تاريخي.، بحسب "بي بي سي".



وهتف المتظاهرون: "عارٌ على إسرائيل، عارٌ على الولايات المتحدة الأمريكية". "ماذا نريد؟ وقف إطلاق النار، متى نريده؟ الآن".

وانطلقت "مسيرة من أجل الإنسانية"، عبر جسر ميناء سيدني الشهير، بمشاركة عشرات الآلاف رغم الأمطار الغزيرة، وحمل الكثيرون لافتات تحمل رسائل موجهة إلى السياسيين لوقف الحرب في غزة.

و خرجت العديد من العائلات للمشاركة في المظاهرة السلمية وكان معها أطفالها الصغار، بينما كانت قوات الشرطة من فرقة مكافحة الشغب متمركزة على الجانب الآخر من الجسر.

وشارك في المسيرة مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، إلى جانب شخصيات أسترالية بارزة، من بينهم النائب الفيدرالي إد هوسيك، ورئيس وزراء نيو ساوث ويلز ووزير خارجية أستراليا السابق، بوب كار.