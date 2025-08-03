هاكابي: لا أفهم سبب كره اليهود والإسرائيليين

اكد مايك هاكابي سفير أمريكا لدى إسرائيل، أن إسرائيل إذا كانت ترتكب إبادة جماعية بغزة فهي "فاشلة" في هذا الأمر، وقال إنه لا يفهم سبب الكره تجاه اليهود عموما والإسرائيليين خصوصا، بحسب قناة "روسيا اليوم".

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وقال السفير هاكابي ردا على سؤال حول الإبادة الجماعية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة: "الحقيقة أنني شاهد عيان على ما يحدث حقّا، لا ما أسمعه من مصادر إخبارية موالية لحماس، ولا من وزارة الصحة في غزة التي تتبع حماس. أنا أحصل على المعلومات مباشرة، فأنا أعيش هنا وأعايش الأمر يوميا".، و ذلك خلال مقابلة مع "فوكس نيوز".



وأضاف: "إنها دولة استثنائية، وأحد أسباب العلاقة القوية بين أمريكا وإسرائيل هو أننا نتشارك القيم ذاتها".

و تابع السفير هاكابي: "إنهم سيئون جدّا في تنفيذ الإبادة الجماعية، مثلما هم سيئون في تطبيق الفصل العنصري، هذه هي الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في هذه المنطقة من العالم، حيث يصوّت الناس وينتخبون مسؤوليهم بحرية، ويتمتعون بحرية التعبير وحرية التنقل".



واستدرك قائلا: "لا أفهم هذا الكره لمجرد أننا نعيش بهذه الطريقة، هل يكرهوننا لأننا على صواب أم لأن الله وضعنا على هذه الأرض؟ لا أفهم الكره الموجه لليهود عموما وللإسرائيليين خصوصا. نعم، ليسوا كاملين، لكن أي دولة في العالم كاملة؟ لكن الإسرائيليين يبذلون جهدا كبيرا لحماية الأبرياء، ويقومون بعمل مذهل لتجنب الأضرار الجانبية. أتمنى أن ينالوا بعض التقدير على ما يفعله جيشهم لحماية المدنيين في غزة"

واعتبر السفير الأمريكي أنه "لا توجد دولة أخرى – بما فيها الولايات المتحدة – تتخذ الإجراءات التي تتخذها إسرائيل للحد من الخسائر المدنية.