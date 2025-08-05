أمطار غزيرة وسيول جارفة.. الصين تجلي أكثر من 70 ألف شخص

نجحت سلطات العاصمة الصينية بكين في إجلاء أكثر من 70 ألف شخص، بينهم 14 ألفًا من منطقة مينتوجو الجبلية، مع توسع نطاق التأهب لمواجهة أمطار غزيرة وسيول جارفة تهدد المدينة.

وبحسب تقارير إعلامية؛ فإن هذا الاجراء يأتي بعد أسبوع من سيول كارثية أسفرت عن وفاة 44 شخصًا، معظمهم في دار لرعاية المسنين في منطقة ميون، في أسوأ كارثة من نوعها تشهدها بكين منذ عام 2012، حين لقي 79 شخصًا مصرعهم في سيول ضربت منطقة فانغشان بشكل خاص.

كما وضعت السلطات جميع مناطق العاصمة الـ16 في أعلى درجات التأهب، محذرة من خطر مرتفع لحدوث سيول مفاجئة وانهيارات أرضية، وسط توقعات بهطول أمطار تصل إلى 200 ملم خلال ست ساعات فقط.

وأودت السيول في منتجع “وادي بكين” بحياة ثلاثة أشخاص، فيما لا يزال أربعة في عداد المفقودين، بعد أن فاجأتهم السيول خلال فعالية أقيمت قرب منعطف نهر.

وفي مقاطعة قوانجدونج جنوب البلاد، أسفرت أمطار غزيرة عن مقتل خمسة أشخاص جرفتهم السيول، رغم مشاركة أكثر من 1300 من رجال الإنقاذ في عمليات البحث.