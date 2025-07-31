الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في بكين إلى 44 قتيلا و9 مفقودين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصين، أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في بكين إلى 44 قتيلا و9 مفقودين.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، عن تأسيس إجمالي 30014 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في البر الرئيسي الصيني خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 11.7% على أساس سنوي.

وذكرت الوزارة أنه خلال هذه الفترة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في البر الرئيسي الصيني 423.23 مليار يوان (نحو 59.18 مليار دولار أمريكي).

حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وعلى وجه التحديد، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في الصناعة التحويلية 109.06 مليار يوان خلال الفترة المذكورة، بينما بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في صناعة الخدمات 305.87 مليار يوان.

وفي الوقت نفسه، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاعات التكنولوجيا الفائقة 127.87 مليار يوان، مع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع خدمات التجارة الإلكترونية، وقطاع تصنيع الأدوية الكيميائية، وقطاع تصنيع معدات الفضاء، وقطاع تصنيع المعدات الطبية، بنسبة 127.1 %، و53%، و36.2 %، و17.7 % على التوالي.



