الولايات المتحدة تدرس إصدار تحذير سفر إلى الصين بسبب تفشي حمى "شيكونغونيا"

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) يوم الأربعاء أنها تدرس إصدار تحذير سفر إلى الصين، وذلك بعد رصد تفش ملحوظ لمرض حمى "شيكونغونيا" في مقاطعة قوانغدونغ جنوب البلاد، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ نيوز.

وقال متحدث باسم المراكز في تصريح للوكالة: "إن مراكز السيطرة على الأمراض على علم بتفشي مرض شيكونغونيا في مقاطعة قوانغدونغ الصينية، وهي يقيم حاليًا حجم ونطاق التفشي لاتخاذ القرار المناسب بشأن توصيات السفر".

ويأتي هذا الإجراء في ظل ازدياد عدد الإصابات في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أفادت تقارير محلية بارتفاع الحالات التي تستدعي عناية طبية، ما أثار مخاوف من انتشار أوسع للمرض الذي ينقله البعوض، ويسبب أعراضًا شديدة تشمل الحمى وآلام المفاصل والعضلات والطفح الجلدي.