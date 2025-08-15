قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
أخبار العالم

زيلينسكي وماكرون يتفقان على اللقاء بعد قمة ترامب وبوتين

زيلينسكي وماكرون
زيلينسكي وماكرون
ناصر السيد

أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدثا اليوم.

وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون وزيلينسكي اتفقا على اللقاء "في الوقت الذي يكون فيه اللقاء أكثر فائدة وفعالية" بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

التقى زيلينسكي هذا الأسبوع في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، وفي لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يسعى لإنهاء حرب أوكرانيا - بما في ذلك لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا - لتحسين حياته.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى أنكوريج لحضور القمة: "لا أفعل هذا من أجل صحتي. حسنًا، لست بحاجة إليه أود التركيز على بلدنا، لكنني أفعل هذا لإنقاذ أرواح كثيرة".

وأضاف ترامب أن عواقب عدم موافقة بوتين على إنهاء الحرب على روسيا ستكون وخيمة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال عن الإجراءات الاقتصادية المحتملة ضد موسكو: "نعم، ستكون وخيمة للغاية".

