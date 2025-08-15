زيلينسكي وماكرون يتفقان على اللقاء بعد قمة ترامب وبوتين

أفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدثا اليوم.

وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون وزيلينسكي اتفقا على اللقاء "في الوقت الذي يكون فيه اللقاء أكثر فائدة وفعالية" بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

التقى زيلينسكي هذا الأسبوع في برلين مع المستشار الألماني فريدريش ميرز، وفي لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يسعى لإنهاء حرب أوكرانيا - بما في ذلك لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا - لتحسين حياته.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى أنكوريج لحضور القمة: "لا أفعل هذا من أجل صحتي. حسنًا، لست بحاجة إليه أود التركيز على بلدنا، لكنني أفعل هذا لإنقاذ أرواح كثيرة".

وأضاف ترامب أن عواقب عدم موافقة بوتين على إنهاء الحرب على روسيا ستكون وخيمة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال عن الإجراءات الاقتصادية المحتملة ضد موسكو: "نعم، ستكون وخيمة للغاية".