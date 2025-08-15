رئيس الكنيست يهاجم ماكرون وستارمر: أقيموا دولة فلسطين في باريس أو لندن

طالب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي باريس أو لندن، وذلك احتجاجًا على نية البلدين الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر المقبل.

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

ويعد موقف رئيس الكنيست أحدث ردورد الأفعال الإسرائيلية على على المواقف الأوروبية المؤيدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، والتي جاء على رأسها فرنسا وبريطانيا ومالطا والنرويج.

وخلال مقابلة مع قناة "نيوزماكس" الأمريكية، أمس الخميس، انتقد أوحانا الدول الغربية التي اعترفت بإسرائيل، معتبرًا أن خطوتها الأخيرة تعني – حسب زعمه – انتصار حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضاف ساخرًا: "كانوا يقولون عن بيروت إنها باريس الشرق الأوسط، أما الآن فقد باتت باريس هي الشرق الأوسط لأوروبا".

مكافأة حماس على 7 أكتوبر

وزعم أوحانا أن الاعتراف بدولة فلسطينية "يكافئ حماس على هجوم 7 أكتوبر 2023"، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف سيكون "دليلًا على فعالية الإرهاب"، على حد تعبيره.

وأكد أن النقاش حول إقامة دولة فلسطينية كان مطروحًا داخل إسرائيل قبل هجوم المقاومة، لكن "الأحداث غيّرت المعادلة".

احتلال مدينة غزة

وفي سياق متصل، أبدى رئيس الكنيست دعمه القوي لقرار الحكومة الإسرائيلية احتلال مدينة غزة، مهاجمًا المعارضين في الكنيست، ومؤكدًا أنه "لا بديل عن ذلك" للقضاء على حماس وحماية إسرائيل.

تهجير الفلسطينيين من غزة

كما أيد أوحانا خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي تقترح تهجير الفلسطينيين من غزة، واصفًا إياها بأنها "رؤية جديدة للسلام" وتفكير "خارج الصندوق"، رغم الرفض الدولي الواسع لها.

ولم تكن هذه التصريحات الأولى من نوعها، إذ سبق أن دعا أوحانا، في يوليو الماضي خلال المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات في جنيف، الدول الأوروبية إلى إقامة الدولة الفلسطينية على أراضيها.