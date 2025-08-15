السويد .. إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو

أعلنت الشرطة السويدية اليوم الجمعة في بيان لها أن شخصين أصيبا في إطلاق نار قرب مسجد بمدينة أوريبرو، مضيفةً أن القضية قيد التحقيق كمحاولة قتل.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة رويترز إن الضحيتين نُقلا إلى المستشفى، ورفض التعليق على مدى إصابتهما.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون السويدية (SVT)، نقلاً عن شاهد عيان لم تُكشف هويته، أن شخصًا أُطلق عليه النار بعد وقت قصير من مغادرته المسجد عقب صلاة الجمعة.

في فبراير، قُتل عشرة طلاب ومعلمين في إطلاق نار في أوريبرو، على بُعد حوالي 200 كيلومتر (125 ميلاً) غرب ستوكهولم، فيما أصبح أعنف هجوم مسلح في السويد.