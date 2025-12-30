أردوغان: قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال غير شرعي ولا يمكن قبوله

أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أن قرار إسرائيل الاعتراف بأرض الصومال غير شرعي ولا يمكن قبوله.

وقال الرئيس التركي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي، :"وحدة أراضي الصومال وسيادتها تمثلان أولوية بالنسبة لأنقرة".

وتابع اردوغان :" الرئيس التركي: إسرائيل تحاول جر القرن الإفريقي إلى حالة من عدم الاستقرار.

وفي وقت سابق، عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا تناول اعتراف إسرائيل بـما يسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، واستمع إلى إحاطة من مسئول أممى أشار إلى تأكيد المجلس مرارا على احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ووحدته.

ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خيارى، الأطراف الصومالية إلى الانخراط فى حوار سلمى وبناء.

وقال خياري إن الإعلان الإسرائيلى (إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، في26 ديسمبر الجارى) أدى إلى ردود فعل واسعة من المنطقة وخارجها بما فى ذلك من مصر والأردن وجيبوتى والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى بيان مشترك من 20 دولة شرق أوسطية وأفريقية برفض وإدانة الاعتراف الإسرائيلى بـ «أرض الصومال».