نتائج الجولة الثالثة بنصف دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026، والتي شهدت إقامة 8 مباريات.

ففي المجموعة الأولى، حقق سبورتنج الفوز على هليوليدو 3-1، وتغلب سموحة على هليوبوليس بنتيجة 3-1، وحقق الأهلي الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3-0، كما تفوق القناة على الترسانة بنتيجة 3-0.

أما في المجموعة الثانية، فاز بتروجت على وادي دجلة بنتيجة 3-1، وتغلب الطيران على مصر للبترول بنتيجة 3-1، وحقق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3-1، وانتصر الزهور على الجزيرة بنتيجة 3-2.

وجاء توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري كالتالي:

المجموعة الأولى

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، والقناة.

المجموعة الثانية

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، ومصر للبترول.

جدير بالذكر أن أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى الدور النهائي.