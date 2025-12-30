الرئيس الصومالي: اعتراف نتنياهو بأرض الصومال لا يمكن قبوله بأي شكل

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن موقف نتنياهو بالاعتراف بأرض الصومال لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال.

وقال الرئيس الصومالي في كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي:": موقف نتنياهو يعد انتهاكا للقانون الدولي".

وتابع الرئيس الصومالي:"الخطوات الإسرائيلية تقوض الاستقرار وتزيد من نشاط المجموعات المتطرفة".

وفي وقت سابق، عقد مجلس الأمن الدولى اجتماعا تناول اعتراف إسرائيل بـما يسمى «أرض الصومال» كدولة مستقلة، واستمع إلى إحاطة من مسئول أممى أشار إلى تأكيد المجلس مرارا على احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى ووحدته.

ودعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، خالد خيارى، الأطراف الصومالية إلى الانخراط فى حوار سلمى وبناء.

وقال خياري إن الإعلان الإسرائيلى (إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، في26 ديسمبر الجارى) أدى إلى ردود فعل واسعة من المنطقة وخارجها بما فى ذلك من مصر والأردن وجيبوتى والسعودية وتركيا، بالإضافة إلى بيان مشترك من 20 دولة شرق أوسطية وأفريقية برفض وإدانة الاعتراف الإسرائيلى بـ «أرض الصومال».