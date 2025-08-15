حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اعتراف غير مسبوق من داخل إسرائيل، أقر عدد من الإعلاميين والصحفيين بأن صورة دولة الاحتلال في العالم تتهاوى بسرعة، رغم محاولات التضليل المستمرة. 

وفي تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، نقل آراء أربعة صحفيين أجانب مقيمين في إسرائيل، أكدوا أن الفجوة بين المزاج الداخلي الإسرائيلي وصورة إسرائيل في الخارج أصبحت صارخة وواضحة.

الصحفي الدولي هنريكه تسيمرمان، الذي يغطي الشرق الأوسط منذ نحو ثلاثة عقود، وصف الوضع بأنه الأسوأ على الإطلاق، مشيرًا إلى أن ما يجري في غزة يُقدَّم عالميًا على أنه "محرقة القرن الحادي والعشرين"، محذرًا من تداعيات طويلة الأمد تتجاوز الوضع الراهن.

أما الصحفي المستقل يوتام كونفينو، الذي يعمل مع وسائل إعلام بريطانية وأمريكية، فقد اتهم إسرائيل بـ"الانتحار السياسي"، بعدما فقدت التعاطف الدولي وتحولت من دولة تمتلك "شرعية هائلة" للقتال إلى طرف يُنظر إليه على أنه يرتكب "إبادة جماعية" عبر تجويع الأطفال وقتل المدنيين.

وأشار تسيمرمان إلى أن تقاعس إسرائيل عن توضيح سياساتها ترك المجال مفتوحًا لحماس لتصبح "بطلة في نظر ملايين الشباب" الذين يقارنونها بالمقاومة الفرنسية ضد النازيين.

ويتفق الصحفيون على أن سياسات مثل منع المساعدات الإنسانية، مهاجمة المستشفيات، استهداف موظفي الأمم المتحدة، ورفض دخول الصحفيين الأجانب لغزة، شكلت ضربات قاتلة لصورة إسرائيل في الغرب، إذ "لا يمكن للمجتمع الدولي قبول مشهد أطفال جائعين"، على حد وصف كونفينو.

وحذّر تسيمرمان من أن هذا الانهيار في السمعة لن يضر فقط بمكانة إسرائيل الدولية، بل سيقوّض فرصها في أي تسوية سياسية مستقبلية ويهدد أمن الجاليات اليهودية حول العالم، مؤكدًا: "نحن نستثمر في صورة سلبية ونضيّع فرصة تاريخية للتغيير".

