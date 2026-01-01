اتحاد الكاراتيه ينعى بطلة العالم السابقة يمنى طارق

نعى الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي بطلة العالم السابقة يمنى طارق، الحكم بالاتحاد المصري للكاراتيه، والتي وافتها المنية قبل ساعات.

بيان الاتحاد المصري للكاراتيه

وعبر حسابه الرسمي على فيسبوك نشر الاتحاد المصري للكاراتيه بيانا نعى فيه البطلة الراحلة، وقال الاتحاد في بيانه: "بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم.. ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الأستاذ محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، المهندسة يمنى طارق بطلة العالم للكاراتيه والحكم بالاتحاد المصري".