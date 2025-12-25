أبطال مصر في الكاراتيه التقليدي يتألقون في بطولة شمال إفريقيا

حقق أبطال مصر في الكاراتيه التقليدى إنجازًا لافتًا خلال مشاركتهم في بطولة شمال أفريقيا للكوميتيه (كاراتيه جنرال)، التي أُقيمت خلال شهر ديسمبر الجاري تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة واسعة من الاتحادات والمدربين واللاعبين من مختلف دول القارة الأفريقية.

نتائج أبطال مصر تترجم هذا التفوق على أرض الواقع، بعدما حصد اللاعبون عدة ميداليات برونزية ومراكز متقدمة، أبرزها:

عبدالرحمن محمد العراقي – برونزية شمال أفريقيا

أحمد عمرو عبدالله – برونزية شمال أفريقيا

عبدالرحمن مجدي فوزي – برونزية شمال أفريقيا

سارة أحمد عبداللاه – برونزية شمال أفريقيا

محمد إسماعيل – برونزية شمال أفريقيا

عبدالرحمن جهاد – برونزية

آمن شريف – برونزية

كما حقق عدد من اللاعبين مراكز خامسة، وهم:

حور مهدي محمد، ملك أشرف محمود، مريم حسن، إسماعيل حسن، كريم صبري، وعبدالله محمد، في نتائج تؤكد عمق قاعدة المواهب المصرية وقدرتها على المنافسة القارية.