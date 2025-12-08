رسالة تهنئة من الكاراتيه لوزير الرياضة لتوليه منصبا قياديا باليونسكو

وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي رسالة تهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمناسبة توليه رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

وجاء نص التهنئة على النحو التالي:

يتقدم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي بأسمى آيات التهاني والتبريكات للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعد توليه رئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو.

انتخاب الدكتور أشرف صبحي

انتخاب الدكتور أشرف صبحي بإجماع الأصوات بمقر اليونسكو في باريس لهو أبسط دليل على الريادة المصرية والثقة العالمية في أبناء مصر لتولي المناصب القيادية على الصعيد الدولي.

أكد الدهراوي أن فوز الدكتور أشرف صبحي بهذا المنصب التاريخي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، هو شهادة صادقة على ما يتمتع به من كفاءة وعلم ورؤية ثاقبة لمستقبل الرياضة في العالم، كما هو تأكيد جديد على أن مصر التي علمت الدنيا ما زالت قادرة على أن تقدم للعالم رموزا تسهم في حماية التراث الإنساني، ونشر قيم العلم والتسامح والسلام بين الشعوب.

و نبارك للدكتور أشرف صبحي هذا الفوز الذي نفخر به جميعا، وإننا على يقين بأنه سيمضي قدما في أداء رسالته السامية، ليكون خير سفير لمصر والعروبة في صرحٍ أممي عالمي.

وفي النهاية، نتمنى للدكتور أشرف صبحي دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه لخدمة أهداف ورسالة منظمة اليونسكو في مجال التربية البدنية والرياضة