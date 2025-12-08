قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص.. الأهلي يقترب من مهاجم على طريقة وسام أبو علي| تفاصيل
صون أهل بيتك.. عبد الله رشدي: ترك الاحتشام ليس دليلا على التطور والتمدن
مصر وإيران يرفضان بقوة .. مونديال أمريكا يشعل الجدل بفاعلية مباراة الفخر
3 أسابيع.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
تصدير شحنة غاز مسال جديدة تبلغ 150 ألف متر مكعب من مجمع إدكو إلى تركيا
رئيس الوزراء: التكامل الإقليمي هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات الأمن الغذائي
الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من تحول مفاجئ في حالة الطقس| تفاصيل
فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة|ننشر الشروط والتفاصيل
من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد
محمد صلاح وجهاً لوجه مع أرني سلوت في تدريب ليفربول| فيديو
تحرك عاجل من وزير التعليم استجابةً لمطالب معلمي الحصة
أسرة العندليب تدشّن موقعًا إلكترونيًا لمشاهدة منزل عبد الحليم حافظ ومقتنياته
رسمياً.. مصر تفوز برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

فاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مرشح مصر لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، وذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت باريس بمقر المنظمة، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي المنتخب للجنة، وقد حضر الاجتماع ممثلاً عن مصر السفير طارق دحروج، سفير جمهورية مصر العربية في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الاصوات.

تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابهم وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول، وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.

وبمشاركة ممثلي الدول الست في المكتب التنفيذي، تم انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بالإجماع، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي البارز.

ويُعد هذا المنصب أرفع موقع أممي خاص بالرياضة في منظومة الامم المتحدة، والمسؤول عن قيادة صياغة وتوجيه السياسات الرياضية على المستوى الدولي، بما يشمل، تعزيز الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، دعم الإدماج والشمولية في الرياضة والتعليم والتربية البدنية، تطوير المعايير الدولية والسياسات الحكومية، وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

ويؤكد هذا الاختيار أن رئاسة الدكتور أشرف صبحي للجنة هي مسؤولية أممية تُضاف إلى مهامه الوطنية كوزير للشباب والرياضة، ولا تعني بأي شكل مغادرته لمنصبه الوزاري، بل تُعظم من دوره وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وقد أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره للثقة الدولية التي منحته هذا المنصب، وموجهاً الشكر إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للعمل الشبابي والرياضي وتمكين مصر من لعب أدوار قيادية على المستوى الدولي.

كما وجّه الوزير الشكر إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الجهود الكبيرة التي بذلها فريقا العمل في التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، بما ساهم في تأمين هذا الفوز التاريخي لمصر.

يمثل هذا الفوز خطوة غير مسبوقة تضع مصر في موقع الريادة داخل أهم منصة أممية متخصصة في السياسات الرياضية، وتمكنها من قيادة الجهود الدولية لتعزيز الرياضة الدامجة، دعم الدول النامية، وتطوير منظومات التربية البدنية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

ويؤكد الدكتور اشرف صبحي أن مصر ستعمل خلال رئاستها للجنة على وضع CIGEPS في دائرة الضوء، وزيادة المشاركة الدولية، وتطوير شراكات مؤثرة مع الحكومات والمنظمات الأممية، بما يعزز دور الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام والاندماج الاجتماعي حول العالم.

