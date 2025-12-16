بسبب الملفات الطبية .. اتحاد الكاراتيه يعلن تأجيل دوري الناشئين

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي عن تأجيل بطولة دوري الممتاز للناشئين والناشئات إلى أجل غير مسمى، وذلك بسبب عدم قيام الفرق المشاركة بتقديم الملفات الطبية للاعبين واللاعبات في الميعاد المحدد سابقا.

ويأتي تأجيل دوري الممتاز للناشئين والناشئات حرصا على استكمال الملفات الطبية واستيفاء جميع الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة اللاعبين واللاعبات.

وكان من المقرر إقامة دوري الممتاز للناشئين والناشئات خلال الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر الجاري بملعب سنتر كورت بنادي طلائع الجيش، إلا أن الاتحاد قرر تأجيل الدوري لحين استكمال الملفات الطبية وفق الكود الطبي المعتمد الصادر من وزارة الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024.

وأكد الاتحاد على أن جميع الأندية والهيئات الرياضية المشاركة في دوري الممتاز للناشئين والناشئات يجب أن تلتزم بتقديم الملفات الطبية كاملة، حيث يشمل ذلك الفحوصات الطبية الأساسية للكشف عن القلب، الباطنة، الصدر، ضغط الدم، تقييم القدرة التنفسية، والفحوصات المخبرية الأخرى.

ويشترط الاتحاد أن تجرى جميع الفحوصات الطبية في مستشفيات وزارة الصحة أو القوات المسلحة أو الشرطة أو وحدات الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، وأن تكون التقارير معتمدة بختم الجمهورية.

كما شدد الاتحاد على أن أي لاعب أو لاعبة لن يسمح لهم بالمشاركة في دوري الممتاز للناشئين والناشئات أو أي نشاط آخر للاتحاد دون استيفاء جميع الاشتراطات الطبية واعتمادها من اللجنة الطبية، مؤكدا أن الالتزام الكامل بالملفات الطبية أمر إلزامي ويترتب عليه آثار قانونية في حال المخالفة.