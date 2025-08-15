15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة

كشف مدير شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة أمجد الشوا، اليوم الجمعة عن إحصائية صادمة بشأن المرضى الذين يحتاجون إلى أجلاء طبي بشكل عاجل وسريع.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة إن أكثر من 15 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة للإجلاء الطبي إلى خارج القطاع.

ودعا أمجد الشوا، إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ المرضى والجرحى وإرسال مستشفيات ميدانية للقطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب تطبيق حصار خانق على سكان القطاع منذ مارس الماضي ما تسبب في انتشار المجاعة وسوء التغذية التي أدت إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين.

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الانتهاكات إلى جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة، وإجبار أهله على الهجرة إلى الخارج في محاولة لتنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية.