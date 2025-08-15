قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة تطلق منظومة متطورة لقياس الأداء بـ17 مؤشرًا لتعزيز جودة الخدمات الطبية
القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة

غزة
غزة
كشف مدير شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة أمجد الشوا، اليوم الجمعة عن إحصائية صادمة بشأن المرضى الذين يحتاجون إلى أجلاء طبي بشكل عاجل وسريع.

وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية بقطاع غزة إن أكثر من 15 ألف مريض وجريح بحاجة ماسة للإجلاء الطبي إلى خارج القطاع.

ودعا أمجد الشوا، إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ المرضى والجرحى وإرسال مستشفيات ميدانية للقطاع.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى جانب تطبيق حصار خانق على سكان القطاع منذ مارس الماضي ما تسبب في انتشار المجاعة وسوء التغذية التي أدت إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين.

ويسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذه الانتهاكات إلى جعل قطاع غزة مكانا غير صالح للحياة، وإجبار أهله على الهجرة إلى الخارج في محاولة لتنفيذ المخطط الأمريكي الإسرائيلي الساعي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

