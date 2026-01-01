المتعافون من الإدمان يحتفلون برأس السنة بمراكز العزيمة

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على تنظيم أنشطة توعوية للمتعافين من الإدمان بمناسبة الاحتفال برأس السنة داخل سلسلة مراكز العزيمة التابعة للصندوق، وذلك في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان.

ونظمت مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان احتفالات بمناسبة رأس السنة، حيث تزينت بشجرة الكريسماس وبابا نويل من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة، ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافون داخل هذه المراكز، حيث تمثل ورش التدريب جزءا أساسيا من برنامج العلاج بالعمل بمراكز تأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية.

ويأتي حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان على تنظيم أنشطة توعوية مختلفة للمتعافين أثناء الاحتفالات بالأعياد والمناسبات ضمن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يتخذها الصندوق وتسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة الأعياد والاحتفالات، خاصة وأن هذه الفترة تعد من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وأن الكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد فرص الانتكاسة خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المراكز ويتوافق خروجهم مع أيام الأعياد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان.

وكان الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي شهد احتفالية للمتعافين من الإدمان وذويهم من أبناء المناطق المطورة "بديلة العشوائيات " بمناسبة رأس السنة بحضور 500 مشارك، بالتزامن مع تنظيم احتفالات للمتعافين داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق تحت شعار "سنة جديدة تعافى "، وذلك في إطار الحرص على توفير برامج الحماية للمتعافين من الإدمان للحد من الانتكاسة.