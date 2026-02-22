أسيوط.. ضبط 620 قطعة من الألعاب النارية مجهولة المصدر في ديروط

ضبطت إدارة تموين مركز ديروط بمحافظة أسيوط، 620 قطعة من الألعاب النارية مجهولة المصدر والمحظور تداولها، خلال حملة رقابية مكثفة نفذتها على المحلات التجارية والمكتبات ومحلات بيع الألعاب.

وجاءت الحملة؛ تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنع تداول السلع الخطرة والمجهولة المصدر.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط الألعاب النارية المخالفة والتحفظ عليها، مع استمرار الحملات التموينية المكثفة بكافة مراكز المحافظة، حفاظًا على سلامة المواطنين وإحكام السيطرة على الأسواق.