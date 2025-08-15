ترامب يتحدث مع رئيس بيلا روسيا قبل لقاء بوتين في ألاسكا

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيًا مع ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروسيا، الحليف العالمي للزعيم الروسي لفلاديمير بوتين، قبل قمتهما في ألاسكا.

كتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" أنه تحدث معه أثناء توجهه إلى أنكوريج لحضور القمة.

وقال ترامب: "أجريتُ محادثة رائعة مع رئيس بيلاروسيا المحترم، ألكسندر لوكاشينكو"، قائلًا إن الهدف من المكالمة هو شكره على إطلاق سراح السجناء.

وأضاف ترامب: "ناقشنا العديد من المواضيع، بما في ذلك زيارة الرئيس بوتين إلى ألاسكا. أتطلع إلى لقاء الرئيس لوكاشينكو في المستقبل. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".

لوكاشينكو حليف وثيق لبوتين، وقد ازدادت علاقتهما تقاربًا في خضم الحرب في أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، لبحث إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022.