المؤتمر: تصريحات رئيس الوزراء رسالة طمأنة قوية للمواطنين بشأن مستقبل الاقتصاد

أكد القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من العاصمة الإدارية الجديدة، تعكس رؤية الدولة الواضحة والمستقرة تجاه مستقبل الاقتصاد المصري، وتؤكد أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية بدأ ينعكس بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية والتنموية.

وقال القبطان محمود جبر، إن تأكيد رئيس الوزراء على أن الأوضاع الحالية تبشر بسنوات قادمة من الرخاء والتنمية، يحمل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، ويعكس حجم الجهد المبذول في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت نموذجًا عمليًا لما تستهدفه الدولة المصرية من تنمية متكاملة ومستدامة، تجمع بين التخطيط الحديث، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وهو ما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأشار أمين القاهرة إلى أن المؤشرات الإيجابية التي تحدث عنها رئيس الوزراء تؤكد نجاح سياسات الدولة في إدارة الاقتصاد، وتعزز الثقة في قدرة مصر على مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في مستوى معيشة المواطنين، في ظل الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.