أخبار التكنولوجيا| هاتف Redmi Turbo 5 ببطارية 9000 أمبير ..مواصفات جالاكسي إس 26 ألترا وInfinix Note Edge

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ببطارية جبارة .. هاتف Redmi Turbo 5 قادم ببطارية هائلة بسعة 9000 مللي أمبير

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف ريدمي توربو 5 في فبراير من العام المقبل ويعمل هاتف Redmi Turbo 4 Pro بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع

يقال إن هاتف Redmi Turbo 5 Pro سيأتي ببطارية سعتها 9000 مللي أمبير في الساعة

بينتظرها محبى الألعاب .. براءة اختراع جديدة إليك أهم ميزاتها

إذا كنت تبحث عن أكثر الملحقات تميزا في 2026 فيمكنك التفكير في منبّه Alarmo وهو احدًا من أكثر الملحقات تميّزًا لدى Nintendo، لكنه بعد إيقاظ اللاعبين لا يقدّم الكثير من التفاعل مع ألعاب Switch أو Switch 2

Infinix Note Edge.. هاتف جديد بشاشة AMOLED منحنية وبطارية 6500 مللي

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف Infinix Note Edge، والذي يأتي مزود بمعالج Dimensity 7100 وبطارية بسعة 6500 مللي أمبير في الساعة.



كشف الإعلان المسرب عن التصميم النحيف للهاتف الذكي بلون الزمرد الأخضر، مُظهراً إعداد الكاميرا المزدوجة ومن المتوقع إطلاق الهاتف الذكي في يناير 2026 بثلاثة تحديثات رئيسية لنظام أندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمني

قبل الإطلاق الرسمي إليك أهم مواصفات هاتف جالاكسي إس 26 ألتر

يزعم أحد المطلعين أن سامسونج ستطلق هاتف جالاكسي إس 26 ألترا مع تحسينات في الكاميرا تشمل عدسات مطورة ومن المتوقع إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا في فبراير 2026، إلى جانب هاتفي جالاكسي إس 26 وجالاكسي إس 26+.

أشارت التسريبات إلى أن هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 ألترا المزعوم سيأتي مزودًا بتحسينات عديدة في الكاميرا ومن المتوقع أن يحتوي على تحسينات في الكاميرا، مثل تقليل الوهج وتحسين العدسات بطبقة طلاء جديدة.