أحمد موسى: أمن الصومال من أمننا وأي مخاطر تهددها تهدد مصر والسعودية وكل الدول العربية
مصطفى شردي: الفائز في انتخابات النواب هو القادر على حشد الأنصار
تعليق قوي من أحمد موسى على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال| بث مباشر
رفض 22 دولة بقيادة مصر لاعتراف اسرائيل باقليم "أرض الصومال"| نص البيان المشترك
دليلك الشامل للأتوبيس الترددي.. موعد الافتتاح والمحطات وأسعار التذاكر
موعد تشغيل المونوريل وأسعار التذاكر المرتقبة قبل استقبال الركاب
صاحب الفضل في انضمامي للوسط.. حنان مطاوع تنعى داوود عبد السيد
علاقة غير شرعية تنتهى بابتزاز سيدة بصور وفيديوهات على الإنترنت
مفاجأة .. البديل الذهبي يقود المصرية للاتصالات للإطاحة بـ الأهلي من كأس مصر
أيقونة السينما المصرية والعربية .. المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى المخرج الكبير داود عبد السيد
إعلام عبري يكشف زيارة سرية لرئيس أرض الصومال لإسرائيل قبل إعلان الاعتراف بالاستقلال
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 27-12-2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هاتف الألعاب RedMagic 11 Air قادم ببطارية 7000 مللي أمبير وترقيات في الأداء والتبريد

كشفت تسريبات رصدها موقع PhoneArena، استنادًا إلى منشورات على منصة Weibo، أن شركة Nubia تستعد لإطلاق هاتف الألعاب RedMagic 11 Air في يناير 2026، ليكون أول هواتف الألعاب الجديدة في العام المقبل.​

وأكد مسؤول في قسم منتجات الألعاب لدى RedMagic هذه الخطط بإعادة نشر تسريب على Weibo يشير إلى أن الهاتف سيشكّل الإضافة الأحدث إلى سلسلة RedMagic 11 مع تركيز على توفير أداء عالٍ بسعر أقل من الطرازات الرائدة.​

بطارية أكبر بسعة 7000 مللي أمبير

تشير المعلومات المسرّبة إلى أن RedMagic 11 Air سيحمل بطارية بسعة اسمية تقارب 7000 مللي أمبير (نحو 6780 مللي أمبير سعة فعلية)، مقارنة ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الجيل السابق RedMagic 10 Air.​

وبحسب تقديرات مبنية على بيانات هيئة TENAA الصينية، تمثل هذه الخطوة زيادة في سعة البطارية بنحو 16 في المئة تقريبًا، مع الحفاظ على وزن الهاتف عند حوالي 207 جرامات، ما يعني زيادة محدودة في الوزن مقابل مكسب واضح في زمن التشغيل.​

معالج Snapdragon 8 Elite ونظام تبريد نشط

تذكر التسريبات أن الهاتف سيعتمد معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، وهو معالج رائد يفترض أن يقدم تحسينًا في أداء المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى نحو 28 في المئة مقارنة بـSnapdragon 8 Gen 3 المستخدم في بعض هواتف الألعاب السابقة.​

كما سيواصل RedMagic 11 Air استخدام نظام التبريد النشط الذي تشتهر به السلسلة، بما في ذلك مروحة تبريد داخلية وغرفة تبخير (Vapor Chamber)، بهدف الحفاظ على استقرار الأداء أثناء جلسات اللعب الطويلة وتقليل ظاهرة انخفاض الإطارات بسبب الحرارة.​

شاشة كاملة مع كاميرا تحت الشاشة

توضح تقارير من مسرّب Digital Chat Station أن RedMagic 11 Air قد يكون من أوائل هواتف الألعاب التي تعتمد كاميرا أمامية مدمجة تحت الشاشة، ما يتيح واجهة عرض كاملة دون ثقوب أو نوتش، وهي نقطة تهم اللاعبين الذين يفضلون شاشة خالية من القطوع.​

وتشير المواصفات الأولية إلى شاشة بمقاس يقارب 6.85 بوصة بدقة 2688×1216 بكسل، مع معدل تحديث مرتفع يناسب الألعاب، وإن لم تُذكر بعد القيمة النهائية للتردد في التسريبات المتاحة.​

فئة موجهة للألعاب بسعر أقل من الطرازات الرائدة

بحسب تحليلات أولية، يتموضع RedMagic 11 Air كخيار ألعاب «أخف» من RedMagic 11 Pro من حيث السعر والعتاد، لكنه يحتفظ بعناصر رئيسية مثل المعالج الرائد، والبطارية الضخمة، ونظام التبريد النشط، ما يجعله موجهًا للاعبين الذين يبحثون عن أداء قوي دون دفع كلفة أعلى لطرازات Pro.​

ولا توجد حتى الآن تفاصيل رسمية عن السعر أو خطط الإطلاق خارج السوق الصينية، إلا أن تقارير متطابقة تتوقع أن يبدأ التوفر أولًا في الصين، مع احتمال توسع لاحق إلى أسواق أخرى في حال كررت Nubia إستراتيجيتها المعتادة مع هواتف RedMagic السابقة.

