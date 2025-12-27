هاتف الألعاب Red Magic 11 Air سيطرح بطارية 7000 و تبريد نشط

أفادت تسريبات رصدها موقع PhoneArena أن شركة Nubia تستعد للكشف عن هاتف الألعاب الجديد RedMagic 11 Air في يناير 2026، ليكون طرازًا فرعيًا ضمن سلسلة RedMagic 11، مع تركيز خاص على خفة التصميم وسعة البطارية.​

ويأتي هذا الإطلاق المتوقع بعد فترة وجيزة من طرح RedMagic 11 Pro في الأسواق، ما يجعل RedMagic 11 Air خيارًا «أقل كلفة نسبيًا» داخل فئة هواتف الألعاب مع الحفاظ على مواصفات قوية موجهة للاعبين.​

معالج Snapdragon 8 Elite وقدرات ألعاب محسّنة

تُشير معلومات مسرّبة إلى أن RedMagic 11 Air سيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite، وهو شريحة رائدة يُقال إنها تقدم أداءً أعلى بنحو 28% في المعالجة المركزية مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 المستخدم في الجيل السابق.​

ويرجح أن يقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي كبيرة وسعات تخزين داخلية مرتفعة، مع واجهة برمجية مخصصة للألعاب تتيح ضبط معدلات الإطارات، وأنماط الأداء، وإعدادات التبريد بما يناسب الألعاب الثقيلة.​

ترقية كبيرة في البطارية مقارنة بالجيل السابق

تذكر التسريبات أن RedMagic 11 Air قد يحصل على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير، بدلًا من البطارية ذات سعة 6000 مللي أمبير تقريبًا في الطراز السابق من فئة Air.​

ومن شأن هذه السعة الكبيرة أن تمنح الهاتف وقت تشغيل أطول في جلسات اللعب الممتدة، مع توقع دعم تقنيات شحن سلكي سريع، وإن لم تُذكر حتى الآن قدرة الشحن النهائية في التقارير المتاحة.​

نظام تبريد نشط مع مروحة مدمجة

بحسب التسريبات، سيحافظ RedMagic 11 Air على أحد أبرز عناصر سلسلة RedMagic، وهو نظام تبريد نشط يضم مروحة داخلية، إلى جانب غرفة تبريد (Vapor Chamber) ومكونات تبديد حرارة محسنة.​

ويهدف هذا النظام إلى الحفاظ على استقرار الأداء أثناء اللعب لفترات طويلة ومنع الانخفاض الحراري في الإطارات، وهو ما يعد عنصرًا رئيسيًا في هواتف الألعاب مقارنة بالهواتف التقليدية.​

شاشة كاملة مع كاميرا تحت الشاشة

تشير تقارير مسربة من حساب Digital Chat Station إلى أن RedMagic 11 Air قد يكون أول هاتف ألعاب يُطرح في 2026 مع كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة، ما يتيح واجهة عرض كاملة دون ثقوب أو نوتش.​

وتتوقع المصادر أن يعتمد الهاتف شاشة OLED بتردد عالٍ يناسب الألعاب، مع واجهة عرض مدمجة مع حساسية لمس محسنة لخفض زمن الاستجابة أثناء اللعب.​

وضع الهاتف في سوق هواتف الألعاب

توضح التقارير أن RedMagic 11 Air يستهدف فئة المستخدمين الباحثين عن هاتف ألعاب قوي بسعر أقل من الإصدارات «Pro»، مع الاحتفاظ بعناصر أساسية مثل المعالج الرائد، والبطارية الضخمة، ونظام التبريد النشط.​

ولا توجد حتى الآن معلومات رسمية حول السعر أو التوفر العالمي، لكن المؤشرات الحالية ترجح التركيز أولًا على السوق الصينية قبل الإعلان عن خطة التوسع إلى أسواق أخرى.