قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي ضمن رؤية مصر 2030
سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يتصدر عالميًا.. إليك أهم مواصفاته

هاتف Red Magic
هاتف Red Magic
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف ألعاب بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Red Magic، وهو أحدث هواتف العلامة التجارية الرائدة القائمة، يليه بفارق ضئيل أجهزة Oppo وVivo الفاخرة الجديدة. يتصدر  هاتف Red Magic 11 Pro القائمة في نوفمبر، إليك أهم مواصفاته.

فوفقا لموقع “gizmochina” لا يزال هاتف Red Magic 11 Pro يتربع على عرش الأداء العام، يعمل هذا الهاتف المُخصص للألعاب من الجيل الجديد بأحدث وأفضل معالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ويعد أهم ما يميز الهاتف هو نظام التبريد ويلي هاتف Red Magic 11 Pro في الأداء هاتف Oppo Find X9 Pro في المركز الثاني، وهاتف Vivo X300 Pro في المركز الثالث. ومن المثير للاهتمام أن كلا الهاتفين الفاخرين مزودان بمعالج MediaTek Dimensity 9500. وهو في الأساس خليفة Snapdragon 8 Elite Gen 5 المباشر في فئة هواتف Android الفاخرة.

هاتف Red Magic 11 Pro

ريد ماجيك 11 برو

يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز، وبطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع وذلك بقوة 80 واط. كما يحتوي الهاتف على نظام تبريد مائي وسائل مبتكر (AquaCore)، وخيارات ذاكرة تصل إلى حوالي 24 جيجابايت رام وذاكرة تخزين تصل إلى حوالي 1 تيرابايت أما عن سعر  هاتف  Red Magic 11 Pro  فهو يصل إلى 749 دولارًا (السعر الابتدائي لهاتف RedMagic 11 Pro) .

أجهزة Oppo جهاز Red Magic 11 Pro معالجات Qualcomm هاتف Vivo X300 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

ترشيحاتنا

علي جمعة

علي جمعة: من الأسباب التي تقوي محبة الله عز وجل عند العبد التخلية والتحلية

القرآن الكريم

أيمن الحجار: الله جعل الحافظين للقرآن الكريم أهلًا لمحبته وخصوصيته

الشيخ عويضة عثمان

أمين الإفتاء: قول "لا أدري" ليس عيبا بل منهج العلماء الكبار

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد