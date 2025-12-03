بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يتصدر عالميًا.. إليك أهم مواصفاته

إذا كنت تبحث عن هاتف ألعاب بمواصفات رائدة يمكنك التفكير في هاتف Red Magic، وهو أحدث هواتف العلامة التجارية الرائدة القائمة، يليه بفارق ضئيل أجهزة Oppo وVivo الفاخرة الجديدة. يتصدر هاتف Red Magic 11 Pro القائمة في نوفمبر، إليك أهم مواصفاته.

فوفقا لموقع “gizmochina” لا يزال هاتف Red Magic 11 Pro يتربع على عرش الأداء العام، يعمل هذا الهاتف المُخصص للألعاب من الجيل الجديد بأحدث وأفضل معالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

ويعد أهم ما يميز الهاتف هو نظام التبريد ويلي هاتف Red Magic 11 Pro في الأداء هاتف Oppo Find X9 Pro في المركز الثاني، وهاتف Vivo X300 Pro في المركز الثالث. ومن المثير للاهتمام أن كلا الهاتفين الفاخرين مزودان بمعالج MediaTek Dimensity 9500. وهو في الأساس خليفة Snapdragon 8 Elite Gen 5 المباشر في فئة هواتف Android الفاخرة.

هاتف Red Magic 11 Pro

يتميز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 144 هرتز، وبطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع وذلك بقوة 80 واط. كما يحتوي الهاتف على نظام تبريد مائي وسائل مبتكر (AquaCore)، وخيارات ذاكرة تصل إلى حوالي 24 جيجابايت رام وذاكرة تخزين تصل إلى حوالي 1 تيرابايت أما عن سعر هاتف Red Magic 11 Pro فهو يصل إلى 749 دولارًا (السعر الابتدائي لهاتف RedMagic 11 Pro) .