وزير الري يؤكد أهمية مشروع تحديث أنظمة التشغيل والتحكم بمفيض قناطر إسنا

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية "مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة".

وأشار إلى أن المشروع يأتي في إطار سياسة الوزارة لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها، والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضي، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر، كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى المهندس ياسر الشبراخيتي، يستعرض موقف “مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة”.

وأكد التقرير انطلاق مرحلة اختبار المنظومة الكهربائية الجديدة لبوابات المفيض، وتم البدء باختبار المنظومة الكهربائية للبوابتين أرقام (9) و(10) من بوابات المفيض، وتمت أعمال الاختبار للبوابتين بنجاح.

وقال الدكتور سويلم إن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها وإتزان حركتها وسرعة التحكم فيها باستخدام أنظمة حديثة، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التي تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق في المناسيب، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات في توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا.

يذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد إحدى القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل وتتكون من قناة المفيض، والتي تضم 11 بوابة، وسدا ركاميا بطول 520 مترا، وهويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، فضلا عن محطة توليد كهرباء، بالإضافة إلى كون القنطرة تمثل جسرا بريا يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا.