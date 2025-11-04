قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
مفتي الجمهورية: العيد القومي لـ كفر الشيخ دعوة لاستلهام قيم التضحية من أبناء البرلس
من التعليم الفني إلى ريادة الأعمال.. عمر أحمد طالب جامعة حلوان يصنع مستقبله بيديه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يصل عالميًا.. إليك أهم مواصفاته

هاتف RedMagic 11 Pro
هاتف RedMagic 11 Pro
لمياء الياسين

أطلقت ريد ماجيك مؤخرًا هاتفها الذكي الرائد عالميًا باسم RedMagic 11 Pro . قد يبدو الأمر محيرًا بعض الشيء لمتابعي أخبار التكنولوجيا، لأن هذا الطراز الجديد مطابق تمامًا لهاتف RedMagic 11 Pro+ في الصين.

يتميز هاتف الألعاب هذا بمواصفات مذهلة وميزات رائدة في هذا المجال. يُعد RedMagic 11 Pro أول هاتف يُنتج بكميات كبيرة بتقنية التبريد السائل.


يحتوي هاتف RedMagic 11 Pro على أحدث معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بالإضافة إلى شريحة RedCore R4 المدمجة. يتيح المعالجان، إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5T وذاكرة التخزين UFS 4.1 Pro، مزايا رائعة مثل دقة عرض الإطارات الفائقة، واستجابة لمس أفضل، وزمن وصول أقل بنسبة 33%.

يوفر Snapdragon SoC تردد وحدة المعالجة المركزية يصل إلى 4.6 جيجاهرتز، وتردد وحدة معالجة الرسومات يصل إلى 1.2 جيجاهرتز، ووحدة معالجة عصبية أسرع بنسبة 37%، مقارنةً بالطراز الرائد السابق من RedMagic ويأتي مع 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، أو 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.


أشارت شركة RedMagic إن نظا التبريد  في جهازها 11 Pro هي الأكبر في العالم بمساحة 13,116 مم² يأتي الهاتف أيضا مزود بشاشة أمامية AMOLED بقياس 6.85 بوصة وتردد 144 هرتز، و كاميرا مدمجة تحت الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 120 واط ولاسلكي بقوة 80 واط. ويحتوي على كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل - إحداهما واسعة الزاوية والأخرى واسعة جدًا بتركيز ثابت.
يتوفر RedMagic 11 Pro حصريًا عبر الموقع الألكتروني للشركة وشركاء محددين وعبر مجموعة واسعة من البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وسيتم طرح الهاتف للبيع في 18 نوفمبر، 

ريد ماجيك هاتف RedMagic 11 Pro أخبار التكنولوجيا تصميم الهاتف ذاكرة الوصول العشوائي ذاكرة التخزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نيللي كريم

نيللي كريم تكشف حقيقة ارتباطها بحارس مرمى شهير

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

رابط رسمي.. نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة عبر البوابة الموحدة

تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

نواب التنسيقية: جهود برلمانية فاعلة لخدمة المواطن وتمكين الشباب والعمال

نشوى الشريف

نشوى الشريف: ملف العمال والشباب والعمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتي

الإيجار القديم

بعد مد عمل لجان حصر الإيجار القديم.. تعرف على خطة تصنيف الوحدات

بالصور

طريقة عمل السابلية.. بنتيجة مضمونة في المنزل

طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية
طريقة عمل السابلية

فوائد عصير البنجر بالفراولة والرمان .. مشروب مثالي لمرضى الضغط وصحة القلب

طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان
طريقة عمل عصير البنجر بالفراولة والرمان

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

المزيد