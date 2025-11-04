بأداء فائق| هاتف RedMagic 11 Pro يصل عالميًا.. إليك أهم مواصفاته

أطلقت ريد ماجيك مؤخرًا هاتفها الذكي الرائد عالميًا باسم RedMagic 11 Pro . قد يبدو الأمر محيرًا بعض الشيء لمتابعي أخبار التكنولوجيا، لأن هذا الطراز الجديد مطابق تمامًا لهاتف RedMagic 11 Pro+ في الصين.

يتميز هاتف الألعاب هذا بمواصفات مذهلة وميزات رائدة في هذا المجال. يُعد RedMagic 11 Pro أول هاتف يُنتج بكميات كبيرة بتقنية التبريد السائل.



يحتوي هاتف RedMagic 11 Pro على أحدث معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بالإضافة إلى شريحة RedCore R4 المدمجة. يتيح المعالجان، إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5T وذاكرة التخزين UFS 4.1 Pro، مزايا رائعة مثل دقة عرض الإطارات الفائقة، واستجابة لمس أفضل، وزمن وصول أقل بنسبة 33%.

يوفر Snapdragon SoC تردد وحدة المعالجة المركزية يصل إلى 4.6 جيجاهرتز، وتردد وحدة معالجة الرسومات يصل إلى 1.2 جيجاهرتز، ووحدة معالجة عصبية أسرع بنسبة 37%، مقارنةً بالطراز الرائد السابق من RedMagic ويأتي مع 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، أو 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.



أشارت شركة RedMagic إن نظا التبريد في جهازها 11 Pro هي الأكبر في العالم بمساحة 13,116 مم² يأتي الهاتف أيضا مزود بشاشة أمامية AMOLED بقياس 6.85 بوصة وتردد 144 هرتز، و كاميرا مدمجة تحت الشاشة بدقة 16 ميجابكسل.

يحتوي الهاتف على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة مع شحن سلكي بقوة 120 واط ولاسلكي بقوة 80 واط. ويحتوي على كاميرتين خلفيتين بدقة 50 ميجابكسل - إحداهما واسعة الزاوية والأخرى واسعة جدًا بتركيز ثابت.

يتوفر RedMagic 11 Pro حصريًا عبر الموقع الألكتروني للشركة وشركاء محددين وعبر مجموعة واسعة من البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وسيتم طرح الهاتف للبيع في 18 نوفمبر،