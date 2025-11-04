يهزم آيفون 17 برو ماكس.. إطلاق وحش الألعاب RedMagic 11 Pro

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف RedMagic للألعاب بعد طرحه في الصين وقد تم تأكيد إطلاق هاتف RedMagic 11 Pro عالميًا .

مواصفات هاتف RedMagic 11 Pro

يُطرح هاتف RedMagic 11 Pro كإصدار أقوى من RedMagic 10 Air. يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة كوالكوم ، إلى جانب معالج Red Core R4 الداخلي من الشركة.



يأتي الهاتف ببطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، وهي أصغر قليلاً من بطارية 8000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 واط بدلاً من 120 واط.

ميزات هاتف RedMagic 11 Pro

تتكون الشاشة من لوحة AMOLED مقاس 6.85 بوصة بدقة 2,688 × 1,216 بكسل، تدعم معدل تحديث 144 هرتز وسطوعًا يصل إلى 1,800 شمعة وكما هو الحال مع RedMagic، تقع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة بدون ثقب أو نتوء، فقط شاشة كاملة دون انقطاع. لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، تحتوي على كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل. أما في الخلف، فتضم كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية + واسعة جدًا).

لا يزال هاتف RedMagic 11 Pro العالمي يتميز بنظام التبريد النشط الجديد من الشركة، والذي يجمع بين التبريد السائل، وغرفة بخار، ومروحة تدور بسرعة تصل إلى 24,000 دورة في الدقيقة، مع الحفاظ على مقاومة الماء IPX8.

التوفر والتسعير

سيُطرح هاتف RedMagic 11 Pro رسميًا للبيع بالتجزئة ابتداءً من 19 نوفمبر، مع توفر قسائم الشراء المبكر ابتداءً من 13 نوفمبر للمشترين الراغبين في الحصول على وحداتهم مبكرًا. الأسعار العالمية كالتالي:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 749 دولارًا أمريكيًا أو 699 يورو

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 849 دولارًا أمريكيًا أو 799 يورو

24 جيجابايت + 1 تيرابايت: 999 دولارًا أو 999 يورو

يبدأ سعر الهاتف من 749 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة و699 يورو في أوروبا، حيث تضع شركة RedMagic هاتف 11 Pro كبديل للأداء الأول للأجهزة الرائدة السائدة - وبالنسبة للاعبين، قد يكون هذا الهاتف أحد أفضل الصفقات لعام 2025.