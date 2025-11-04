قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنمروا على ابنتها لقصر قامتها.. سيدة تحرر محضرا ضد مسئولي مدرسة بالتجمع
سوريا.. قرار بإعادة الدبلوماسيين المنشقين عن نظام الأسد إلى ديوان الخارجية
الداخلية تجري قرعة الحج في 5 محافظات اليوم.. تعرف عليها
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية داخل مرفق السكك الحديدية
تعديل وزاري مرتقب.. ومصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة
كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة.. اليوم
الأونروا: 75 ألف نازح يحتمون في أكثر من 100 مبنى للوكالة بغزة
التعليم تنفي تدريس مادة "اللغة الهيروغليفية" لطلاب الثانوية العامة
هبوط كبير في سعر الذهب.. عيار 21 يتراجع 550 جنيهًا من أعلى قيمة
الأوقاف تطلق أكثر من 586 قافلة دعوية بالمدارس لتعزيز احترام الكبار
مصير الخبز السياحي بعد تحرك السولار.. الشعبة توضح
رئيس نادي الأسير الفلسطيني: قانون «إعدام الأسرى» الهدف منه تشريع جرائم الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يهزم آيفون 17 برو ماكس.. إطلاق وحش الألعاب RedMagic 11 Pro

هاتف RedMagic 11 Pro
هاتف RedMagic 11 Pro
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف رائد بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في هاتف  RedMagic للألعاب بعد طرحه في الصين وقد تم تأكيد إطلاق هاتف RedMagic 11 Pro عالميًا .

مواصفات هاتف RedMagic 11 Pro

 يُطرح هاتف RedMagic 11 Pro كإصدار أقوى من RedMagic 10 Air. يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من شركة كوالكوم ، إلى جانب معالج Red Core R4 الداخلي من الشركة.


يأتي الهاتف ببطارية بسعة 7500 مللي أمبير/ساعة، وهي أصغر قليلاً من بطارية 8000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقوة 80 واط بدلاً من 120 واط.

ميزات هاتف RedMagic 11 Pro

تتكون الشاشة من لوحة AMOLED مقاس 6.85 بوصة بدقة 2,688 × 1,216 بكسل، تدعم معدل تحديث 144 هرتز وسطوعًا يصل إلى 1,800 شمعة وكما هو الحال مع RedMagic، تقع الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة  بدون ثقب أو نتوء، فقط شاشة كاملة دون انقطاع. لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، تحتوي على كاميرا خلفية بدقة 16 ميجابكسل. أما في الخلف، فتضم كاميرتين بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية + واسعة جدًا).

لا يزال هاتف RedMagic 11 Pro العالمي يتميز بنظام التبريد النشط الجديد من الشركة، والذي يجمع بين التبريد السائل، وغرفة بخار، ومروحة تدور بسرعة تصل إلى 24,000 دورة في الدقيقة، مع الحفاظ على مقاومة الماء IPX8. 

التوفر والتسعير

سيُطرح هاتف RedMagic 11 Pro رسميًا للبيع بالتجزئة ابتداءً من 19 نوفمبر، مع توفر قسائم الشراء المبكر ابتداءً من 13 نوفمبر للمشترين الراغبين في الحصول على وحداتهم مبكرًا. الأسعار العالمية كالتالي:

12 جيجابايت + 256 جيجابايت: 749 دولارًا أمريكيًا أو 699 يورو

16 جيجابايت + 512 جيجابايت: 849 دولارًا أمريكيًا أو 799 يورو

24 جيجابايت + 1 تيرابايت: 999 دولارًا أو 999 يورو

يبدأ سعر الهاتف من 749 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة و699 يورو في أوروبا، حيث تضع شركة RedMagic هاتف 11 Pro كبديل للأداء الأول للأجهزة الرائدة السائدة - وبالنسبة للاعبين، قد يكون هذا الهاتف أحد أفضل الصفقات لعام 2025.

