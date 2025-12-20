حسام حسن الأكبر سنا تسجيلا للأهداف.. أيقونة الفراعنة تعود للواجهة مع انطلاق أمم أفريقيا في المغرب

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 غدًا في المغرب، يتجدد الحديث عن رموز الكرة المصرية الذين تركوا بصمة خالدة في تاريخ البطولة القارية، وعلى رأسهم حسام حسن، أسطورة هجوم المنتخب الوطني والمدير الفني الحالي للفراعنة، الذي يرتبط اسمه بأرقام قياسية راسخة في ذاكرة الجماهير المصرية والأفريقية.

أرقام حسام حسن

يُعد حسام حسن أكبر لاعب يسجل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حين هز شباك الكونغو الديموقراطية في نسخة 2006، بعمر 39 عامًا و5 أشهر و24 يومًا، معلنًا عن رقم قياسي استثنائي لم يقترب منه أي لاعب آخر حتى اليوم.

كما يحتفظ برقم آخر لا يزال صامدًا، كأكثر لاعب مصري تسجيلًا للأهداف في نسخة واحدة من البطولة، بعدما سجل 7 أهداف في كأس الأمم 1998 ببوركينا فاسو، في إنجاز وضعه ضمن أكثر المهاجمين تأثيرًا في تاريخ القارة.

انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية

ومع اقتراب صافرة البداية لهذه النسخة، تعود الأضواء بقوة إلى حسام حسن، ولكن هذه المرة من خارج الخطوط، بعدما تولى قيادة المنتخب المصري الفنيّة في مرحلة طموحة تسعى فيها الجماهير للقب جديد، بعد 15 عامًا على آخر تتويج للفراعنة بالبطولة عام 2010.

حسام حسن، الذي عُرف بروحه القتالية داخل الملعب، ينقل الآن شغفه إلى لاعبـيه، وسط حالة من التفاؤل والترقب لدى الشارع الرياضي المصري، خاصة في ظل وجود مجموعة من أبرز نجوم العالم في ملاعب المغرب، على رأسهم محمد صلاح الذي يبحث عن أول لقب قاري مع المنتخب.

بدتية رحلة الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية

ومع بداية رحلة الفراعنة في النسخة الخامسة والثلاثين، يرى كثيرون أن وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية قد يمنح المنتخب روحًا استثنائية، تمزج بين خبرة البطولة وشراسة المنافسة، ما يجعل المنتخب الوطني واحدًا من أبرز المنتخبات التي ينتظرها الجمهور العربي والأفريقي في البطولة.