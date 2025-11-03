قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتفرج على الخامة.. سيراميكا كليوباترا يحتفل بصدارة الدوري المصري
الوزير عاشور يستعرض في اليونسكو مسارين جديدين بمنظومة التعليم العالي
100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي
الإبلاغ عن محاولة استيلاء على سفينة قبالة سواحل الصومال
بيت آل غبّان.. ذاكرة مدينة القصير التي قاومت الملح والسنين | عمره أربعة قرون ونصف
ترقب مصري.. كاف يجري قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية اليوم
108 رحلات دولية تهبط بالغردقة اليوم.. وإشغالات فندقية تواصل الصعود مع قرب الموسم الشتوي
مطار مرسى علم يستقبل دفعة جديدة من السائحين مع انتعاش ملحوظ في الحركة الجوية
منال عوض: مصر تحقق تقدمًا ملموسًا نحو أهدافها المناخية وتستعد لتحقيق 42% طاقة نظيفة بحلول 2030
رمضان السيد: توروب لا يختلف كثيرًا عن المدرب السابق ريبيرو
وزير الخارجية: نثق في رؤية ترامب لإنهاء الحروب والصراعات
خبير تربوي يكشف أسباب تمسك التعليم بتطبيق نظام التقييمات المستمرة في المدارس
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات قوية جدا وسعر متوسط.. إليك أهم مواصفات هاتف GT 8 Pro

لمياء الياسين

أكدت Realme رسميًا طرح هاتف GT 8 Pro Aston  للبيع في الصين في 10 نوفمبر. يُعد هذا التعاون الثاني مع شركة السيارات بعد كشفها عن هاتف Realme GT 7 Aston Martin F1 ، الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا العام. 


يحافظ هاتف Realme GT 8 Pro Aston  على الهيكل العام لهاتف GT 8 Pro القياسي، مع إضافة عناصر حصرية. 

 يتميز الهاتف بتصميم مميز وشعار فضي  يرمز إلى إرث العلامة التجارية العريق في عالم السباقات ودبوس إخراج بطاقة SIM.



علاوة على ذلك، قدمت Realme واجهة مستخدم مخصصة بشكل كبير مع رسوم متحركة حصرية لبدء تشغيل F1.

مواصفات Realme GT 8 Pro 

يعمل هاتف Realme GT 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مقترنًا بشريحة شاشة R1 لتحسين أداء الألعاب. يتميز الهاتف بشاشة OLED من نوع BOE Q10+‎ بقياس 6.79 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز ودقة QHD+‎.

يحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. للتصوير، يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر HP5 من سامسونج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

الأمطار

الري: لدينا مركز تنبؤ يتوقع أماكن سقوط الأمطار قبلها بثلاثة أيام

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب

5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

ترشيحاتنا

الدكتورة رانيا المشاط

المشاط تناقش الأوضاع الإقتصادية في إفريقيا خلال مشاركتها بفعالية CNN International

موجة تسونامي تضرب روسيا في وقت سابق من العام

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة كامتشاتكا الروسية

تركيا تقلل اعتمادها على النفط الروسي

تركيا تقلل اعتمادها على النفط الروسي بسبب العقوبات

بالصور

بمظهر مختلف.. شاهد أحدث سيارة كهربائية من فولكس فاجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

