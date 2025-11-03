بمواصفات قوية جدا وسعر متوسط.. إليك أهم مواصفات هاتف GT 8 Pro

أكدت Realme رسميًا طرح هاتف GT 8 Pro Aston للبيع في الصين في 10 نوفمبر. يُعد هذا التعاون الثاني مع شركة السيارات بعد كشفها عن هاتف Realme GT 7 Aston Martin F1 ، الذي طُرح لأول مرة في وقت سابق من هذا العام.



يحافظ هاتف Realme GT 8 Pro Aston على الهيكل العام لهاتف GT 8 Pro القياسي، مع إضافة عناصر حصرية.

يتميز الهاتف بتصميم مميز وشعار فضي يرمز إلى إرث العلامة التجارية العريق في عالم السباقات ودبوس إخراج بطاقة SIM.





علاوة على ذلك، قدمت Realme واجهة مستخدم مخصصة بشكل كبير مع رسوم متحركة حصرية لبدء تشغيل F1.

مواصفات Realme GT 8 Pro

يعمل هاتف Realme GT 8 Pro بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مقترنًا بشريحة شاشة R1 لتحسين أداء الألعاب. يتميز الهاتف بشاشة OLED من نوع BOE Q10+‎ بقياس 6.79 بوصة، مع معدل تحديث 144 هرتز ودقة QHD+‎.

يحتوي على بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. للتصوير، يتضمن مستشعرًا رئيسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر HP5 من سامسونج.