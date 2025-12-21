اعترافات كريم فهمي: الخناقات سر استمرار زواجي منذ 12 عامًا

كشف الفنان كريم فهمي عن موقف محرج تعرّض له في أول «ديت» في حياته خلال فترة المراهقة.

وخلال ظهوره ضيفًا في برنامج «ليلة فونطاستيك»، مساء اليوم، على قناة «MBC مصر»، قال فهمي: «أول ديت ليا كان عندي 14 سنة، روحنا ركبنا فلوكة في النيل لوحدنا، وكان فيه مراكبي. أول حاجة عملتها إني نِمت على كتفها، المراكبي قالّي: العكس، واللحظة دي مأثرة فيّا».

وقال كريم فهمي خلال الحلقة: «بقالي 12 سنة متجوز دانيا، أنا زي باقي الرجالة، مش راجل مثالي، وسر إن العلاقة دي تفضل السنين الطويلة هو المشاكل والخناقات، ده اللي خلانا نفهم بعض أكتر. أنا بعتبرها التوابل بتاعت العلاقة، لكن لو عشنا حياتنا عادي كده هنزهق، والخناقات دي بدأت من أول يوم جواز».