برلمانية: ميثاق الشركات الناشئة يدعم ريادة الأعمال ومحفز قوي لنمو الشركات

ثمنت النائبة شيماء نبيه، عضو مجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر ، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في دعم بيئة ريادة الأعمال، وتوفير إطار منظم ومحفز لنمو الشركات.

وأوضحت " نبيه" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن الميثاق سيسهم في تذليل العقبات أمام رواد الأعمال، وتوفير بيئة محفزة للابتكار، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

كما أوضحت عضو النواب أن دعم الشركات الناشئة ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة للشباب، وتشجيع الأفكار المبتكرة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الانتهاء من إعداد أول ميثاق للشركات الناشئة في مصر.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير القطاعات المعتمدة على التكنولوجيا العميقة، منوها بأن ميثاق الشركات الناشئة وضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته ضمن فعاليات احتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، اليوم، أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تنمية الكوادر المحلية وجذب رأس المال المخاطر.

وشدد على أن ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة في الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما ومساندة كبيرة للشركات الناشئة.

ولفت إلى أن ميثاق الشركات الناشئة تم وضعه من خلال عملية تشاركية تتسم بالشفافية، معلنا إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال في مصر.