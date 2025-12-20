انطلاق بطولة الزهور المفتوحة للإسكواش وسط إجراءات طبية على أعلى مستوى

انطلقت صباح اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر بطولة الزهور المفتوحة للاسكواش المقامة خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر الجاري على ملاعب نادي الزهور بمدينة نصر وملاعب استاد القاهرة الدولي.

وشهدت البطولة مع انطلاقها تجهيزات طبية على أعلى مستوى في إطار الحرص على تطبيق أعلى معايير السلامة الطبية والتنظيمية.

وتشهد البطولة مشاركة نحو 546 لاعباً ولاعبة يخوضون 17 مسابقة في مختلف المراحل العمرية يمثلون نحو 18 نادي وهيئة رياضية مثل: هليوبوليس، الشمس، الصيد، الأهلي، سبورتنج، المؤسسة بالهايكستب، بلاك بول، سموحة، وادي دجلة، المعادي، طنطا، كيلنج شوت، تي ام سبورت، اكاديمية سبورتس ايجل، اكاديمية البرلسي، سماش، لاعبي الاتحاد بالإضافة الى نادي الزهور.

كشوفات طبية معتمدة

وتم التأكد من قبل الاتحاد المصري للاسكواش على اجراء جميع اللاعبين للكشوفات الطبية المعتمدة وفقاً للكود الطبي لوزارة الشباب والرياضة.

وتشهد بطولة الزهور المفتوحة للاسكواش تواجد سيارة إسعاف مجهزة بالكامل داخل نادي الزهور - مدينة نصر وسيارة أخرى باستاد القاهرة، ومدعّمتين بكافة الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو إصابات.

كما تتوافر أجهزة الإنعاش في جميع تجمعات الملاعب.

فريق طبي

كما يتوافر طوال أيام البطولة فريق طبي متكامل يضم: طبيب حالات حرجة، مسعف، طبيب علاج طبيعي.

وقد جاءت هذه الاستعدادات تحت إشراف المستشار "محمد الدمرداش" رئيس النادي، الذي حرص على مراجعة كافة الاجراءات قبل انطلاق البطولة وذلك بمتابعة الدكتور "أشرف جوهر" رئيس اللجنة الطبية بالنادي، بما يعكس التزام نادي الزهور بتوفير بيئة رياضية آمنة ومنظمة تليق باسم وتاريخ النادي.

تصريحات رئيس اللجنة الطبية

وأكد الدكتور "أشرف جوهر" رئيس اللجنة الطبية بالنادي على اهتمام النادي الشديد بتنفيذ الاجراءات الطبية بما يضمن سلامة اللاعبين المشاركين حسب توجيهات رئيس النادي وقال: “ كل اهتمامنا للحفاظ على صحة أولادنا اثناء البطولة لذلك حرصنا على تواجد فريقين طبيين مستقلين فريق لملاعب نادي الزهور وفريق لهيئة استاد القاهرة وسيارتين للإسعاف بالإضافة إلى طبيب مرافق للفريق الطبي في كل مكان متخصص في إصابات الملاعب والمسعفين”.