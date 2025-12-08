قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: بعض الدول العربية تستورد 90% من احتياجاتها الغذائية
مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الإسكواش يتوجه إلى الهند للمشاركة في بطولة العالم للشاب

منتخب الاسكواش
منتخب الاسكواش
يمنى عبد الظاهر

توجهت بعثة منتخب مصر لشباب الاسكواش تحت 23 سنة إلى الهند، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، والتي تقام في تشيناي خلال الفترة بين 9 إلى 14 ديسمبر الجاري، وتعود البطولة الدولية إلى تشيناي بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2023، والتي شهدت منافسات بين فرق مختلطة من الرجال والسيدات يتنافسون على اللقب في ولاية تاميل نادو. وتضم قائمة المنتخب الوطنى للاسكواش كلا من: إبراهيم القباني، سيف الشناوي، نور هيكل، ناردين جرس.

تُقام بطوله العالم للاسكواش تحت إشراف الاتحاد الدولي للاسكواش، حيث تتكوّن فرق الدول المشاركة من لاعبين اثنين ولاعبتين، وتُلعب كل مواجهة بين المنتخبات على أربع مباريات، بنظام أفضل خمسة أشواط لكل مباراة.


منتخب مصر حامل اللقب

فى النسخة الماضية، تُوّج المنتخب المصري باللقب بعد فوز مثير على ماليزيا في مباراة حماسية. أما نسخة 2025 فستُقام جميع المباريات مجددًا على الملعب الزجاجي الشفاف في تشيناي، برعاية حكومة تاميل نادو ودعم من وزارة الشباب والرياضة الهندية.
 

12 فريقاً يشاركون في البطولة

ويشارك هذا العام 12 فريقًا مختلطًا من مختلف القارات الخمس، يمثلون الاتحادات الإقليمية للاتحاد الدولي للإسكواش:

ـ آسيا: الهند (المستضيفة)، إيران، اليابان، ماليزيا، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ – الصين.
ـ أفريقيا: مصر (حاملة اللقب)، جنوب أفريقيا.
ـ أوروبا: بولندا، سويسرا.
ـ أوقيانوسيا: أستراليا.
ـ الأمريكتان: البرازيل.
 

منتخب مصر لشباب الاسكواش بطولة العالم قائمة المنتخب الوطنى الشناوي ناردين جرس سيف الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

جثة فتاة

شهيدة الشرف.. حكاية فتاة حدائق القبة مع الذئب البشري| ماذا حدث؟

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

السباح يوسف

بعد بيان النيابة بشأن وفاة السباح يوسف محمد..قرار عاجل من وزير الرياضة

هل السلحفاة في البيت

هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها

الدرديري

الأرض ضاعت.. الدردير يصدم جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

المتهمين

أعلنوا عن أنفسهم على الانترنت.. القبض على شاب و4 فتيات يمارسون الفجور| صور

متهم

شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالجيزة

اموال

تزوير وإختلاس.. الكشف عن جريمة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه

بالصور

مى عمر رفقة محمد سامى خلال ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
مى عمر رفقة محمد سامى ندوتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة
أسباب عض اللسان أثناء النوم .. 7 أسباب محتملة

أسعار الفراخ اليوم الاثنين .. كيلو البانيه بكام ؟

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش
ياسمين عبد العزيز بملابس كاجوال فى دبي رفقة أنس بوخاش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد