منتخب الإسكواش يتوجه إلى الهند للمشاركة في بطولة العالم للشاب

توجهت بعثة منتخب مصر لشباب الاسكواش تحت 23 سنة إلى الهند، استعداداً للمشاركة في بطولة العالم، والتي تقام في تشيناي خلال الفترة بين 9 إلى 14 ديسمبر الجاري، وتعود البطولة الدولية إلى تشيناي بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2023، والتي شهدت منافسات بين فرق مختلطة من الرجال والسيدات يتنافسون على اللقب في ولاية تاميل نادو. وتضم قائمة المنتخب الوطنى للاسكواش كلا من: إبراهيم القباني، سيف الشناوي، نور هيكل، ناردين جرس.

تُقام بطوله العالم للاسكواش تحت إشراف الاتحاد الدولي للاسكواش، حيث تتكوّن فرق الدول المشاركة من لاعبين اثنين ولاعبتين، وتُلعب كل مواجهة بين المنتخبات على أربع مباريات، بنظام أفضل خمسة أشواط لكل مباراة.



منتخب مصر حامل اللقب

فى النسخة الماضية، تُوّج المنتخب المصري باللقب بعد فوز مثير على ماليزيا في مباراة حماسية. أما نسخة 2025 فستُقام جميع المباريات مجددًا على الملعب الزجاجي الشفاف في تشيناي، برعاية حكومة تاميل نادو ودعم من وزارة الشباب والرياضة الهندية.



12 فريقاً يشاركون في البطولة

ويشارك هذا العام 12 فريقًا مختلطًا من مختلف القارات الخمس، يمثلون الاتحادات الإقليمية للاتحاد الدولي للإسكواش:



ـ آسيا: الهند (المستضيفة)، إيران، اليابان، ماليزيا، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ – الصين.

ـ أفريقيا: مصر (حاملة اللقب)، جنوب أفريقيا.

ـ أوروبا: بولندا، سويسرا.

ـ أوقيانوسيا: أستراليا.

ـ الأمريكتان: البرازيل.

