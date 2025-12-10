أم ضحية فسخ الخطوبة تسقط مغشيا عليها حزنا على ابنها وزوجها

شهدت حلقة جديدة من برنامج «تفاصيل» الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2 لحظات مؤثرة، بعد سقوط والدة ضحية واقعة الدقهلية من شدة الانهيار خلال حديثها عن مقتل زوجها وابنها على يد جيرانهم، عقب أزمة نجمت عن فسخ خطوبة نجلها.

وقالت الأم خلال اللقاء إنها ما زالت تتلقى تهديدات مستمرة من أسرة المتهمين، رغم فقدانها زوجها وابنها في الحادث المؤلم.

وأضافت: “إحنا ماكناش معانا سلاح.. كل ما صحاب ابني يدخلوا على السوشيال ميديا يكتبوا أي منشور، تدخل أخت القاتل وتقول: مصيركم هيبقى زيه.

والتهديدات لحد دلوقتي بتوصلنا.”

وأوضحت أن ابنها كان يتعرض للتهديد عبر مواقع التواصل قبل مقتله: “حتى ابني لما كان يكتب حاجة كانوا يردوا عليه: هنقتلك.

وأنا دلوقتي خايفة أرجع بيتي.. قاعدة عند أهلي، وخايفة مصير إخواته يكون زي الأب والابن، ويقتلوا حد تاني.”

الإعلامية نهال طايل بدت شديدة الاستياء خلال الحلقة، معبرة عن صدمتها من استمرار جرائم العنف على خلفيات تافهة، قائلة:

“مستاءة جدًا.. إزاي نوصل لمرحلة قتل علشان شاب ماكنش بيرد على التليفون؟! إزاي خلافات شخصية توصل لإنهاء حياة ناس؟”

الحادثة التي شهدتها محافظة الدقهلية هزت الشارع المصري، بعد وفاة شاب ووالده في اعتداء من جيرانهم، وفق ما روته الأم، وسط مطالبات واسعة بسرعة محاسبة الجناة وحماية الأسرة التي ما زالت تعيش في رعب.