نور الشربيني تتأهل لنهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

تأهلت البطلة نور الشربيني، المصنفة الرابعة عالمياً لسيدات الاسكواش لنهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

وتقام البطولة في هونج كونج خلال الفترة بين 1 إلى 7 ديسمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 224 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش

وحققت نور الشربيني الفوز على هانيا الحمامي في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-9, 5-11, 11-7, 11-3.

وشهدت البطولة مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مصر وهم 9 لاعبين في منافسات الرجال :مصطفى عسل، مازن هشام، محمد زكريا، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وعلي أبو العينين.

و 11 لاعبة في منافسات السيدات وهن:هانيا الحمامي، أمينة عرفي، زينة ميكيوي، سنا إبراهيم، فيروز أبو الخير، مريم متولي، نور الشربيني، هنا رمضان، كنزي أيمن، هنا معتز، ملك خفاجي.