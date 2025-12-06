مصطفي عسل يتأهل لـ نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

تأهل المصري مصطفى عسل نجم بالم هيلز والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش لنهائي بطولة هونج كونج للاسكواش.

وتقلم البطولة في هونج كونج خلال الفترة بين 1 إلى 7 ديسمبر الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 224 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، وهو ما يضعها بفئة البطولات الماسية وهي أعلى فئة ببطولات الإسكواش.



وحقق مصطفى عسل الفوز في مباراة نصف النهائي على الإنجليزي جونا براينت بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-5, 11-1.

ويشارك فس البطولة 9 لاعبين في منافسات الرجال وهم:مصطفى عسل، مازن هشام، محمد زكريا، فارس الدسوقي، كريم عبد الجواد، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، وعلي أبو العينين.