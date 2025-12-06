مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر

يستعد فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي لمواجهة إنبي الخميس المقبل فى انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر

وتستعد أندية الدوري الممتاز لبداية مشوارها في بطولة كأس عاصمة مصر 2025-2026، التي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل

مواعيد مباريات كاس عاصمة مصر

الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

الثلاثاء 9 ديسمبر

ـ فاركو × المقاولون العرب – 5 مساءً – استاد حرس الحدود

ـ كهرباء الإسماعيلية × الزمالك – 8 مساءً – استاد هيئة قناة السويس

ـ بيراميدز × البنك الأهلي – 8 مساءً – استاد 30 يونيو

الأربعاء 10 ديسمبر

ـ طلائع الجيش × سيراميكا كليوباترا – 5 مساءً – استاد جهاز الرياضة

ـ زد × سموحة – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

ـ الإسماعيلي × الجونة – 8 مساءً – استاد الإسماعيلية

الخميس 11 ديسمبر

ـ الاتحاد × المصري – 5 مساءً – استاد السويس الجديد

ـ وادي دجلة × بتروجت – (توقيت لم يُعلن) – استاد السلام الدولي

ـ الأهلي × إنبي – 8 مساءً – استاد القاهرة الدولي

مجموعات كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى: الأهلي – سيراميكا كليوباترا – فاركو – طلائع الجيش – إنبي – غزل المحلة – المقاولون العرب.

المجموعة الثانية: بيراميدز – البنك الأهلي – بتروجيت – الجونة – مودرن سبورت – الإسماعيلي – وادي دجلة.

المجموعة الثالثة: الزمالك – المصري – حرس الحدود – زد إف سي – الاتحاد السكندري – سموحة – كهرباء الإسماعيلية.