فن وثقافة

عمرو عابد يكشف سر عدم تعاونه مجددا مع أبطال «أوقات فراغ».. خاص

عمرو عابد
عمرو عابد
أحمد إبراهيم

كشف الفنان عمرو عابد عن سبب عدم تعاونه مجددا مع أبطال فيلم “أوقات فراغ”، وتحديدا مع الفنان كريم قاسم والفنان أحمد حاتم، كونهم استطاعوا أن يحدثوا طفرة فى السينما فى عام 2006. 

وقال عمرو عابد، فى تصريح خاص لصدى البلد: “وقعنا بالفعل فيلما منذ أكثر من عام ووافقنا عليه، وكنا نستعد لتصوير الفيلم، ولكن فجأة وبدون مقدمات توقف المشروع لأسباب خارجة عن إدراتنا ولم يكتمل العمل، ولكن أتمنى أن يجمعنا سويا عمل جديد، وأتمنى أن يتحقق ذلك فى القريب العاجل”. 

قصة فيلم صف تاني

وشارك عمرو عابد بفيلم قصير تحت عنوان “صف ثاني” فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الأخيرة.

وتدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

‏‎ في سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مسلسل “موعد مع الماضي” كـ أول تجربة في تأليف مسلسل طويل، مشاركاً الكتابة مع محمد المصري ويمني خطاب، وذلك بعد تأليفه وإخراجه فيلمه القصير “الحفرة”.

يضم مسلسل “موعد مع الماضي” عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.

وقد بدأ عمرو عابد مشوراه في الإخراج من خلال الفيلم القصير “الحفرة”، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي، بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونة السينمائي بالهند.

وقد حظي فيلم “الحفرة” بعرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

تدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، حيث تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.

ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.

يذكر أنه في السنوات القليلة الأخيرة، أنهي عمرو عابد دراسة الإخراج في ESCAC Escola Superior de Cinema إسبانيا، ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان “اللي فات مات”، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.

عمرو عابد الفنان عمرو عابد فيلم "أوقات فراغ" كريم قاسم الفنان أحمد حاتم

فوائد تناول التمر على الريق
أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر في الشتاء
فولكس فاجن
رخصة القيادة
