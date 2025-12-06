نيكولا خوري يكشف استخدام المواد الأرشيفية فى فيلمه «ثريا حبي».. خاص

كشف المخرج نيكولا خورى تفاصيل اعتماده على بعض الصور والفيديوهات الأرشيفية من حياة كل من ثريا بغدادي وزوجها مارون فى فيلمه “ثريا حبي”.

وقال نيكولا خوري، فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”: “قررت أستعين بأرشيف كل من مارون بغدادي وثريا، حيث تم استخدام الفيديوهات والصور القديمة فى الفيلم، حيث يعود بتاريخهما إلى 30 عاما تقريبا شهدت العديد من المواقف التى جمعت بينهما سواء إيجابية تظلل مدى الحب الذى جمع بينهما، أو السلبية التى كانت سببا فى شعورها بالفقد، وكنت حريصا على التركيز على مدى تأثير هذا على حياة ثريا بغدادي”.

فيلم ثريا حبي

"ثريا حبي" فيلم وثائقي لبناني – قطري ناطق بالعربية، تبلغ مدته 81 دقيقة، ويأخذ المشاهد في رحلة عميقة داخل عالم الفنانة ثريا بغدادي، مستعيدًا علاقتها بزوجها الراحل، المخرج الكبير مارون بغدادي، بعد ثلاثة عقود من رحيله.

يعتمد الفيلم على لقطات من فيلم مارون بغدادي "حروب صغيرة" (1982)، الذي وثّق لحظة لقائهما الأولى، ويستند كذلك إلى أرشيفات شخصية ومقابلات تكشف تفاصيل حياتها الداخلية.

ويركز العمل على علاقة ثريا بجسدها بعد سنوات من الرقص والتأمل، كما يتأمل فكرة الحداد واستعادة الذاكرة، عبر سرد بصري حميم ينسج بين الماضي والحاضر بروح شاعرية.

وضمّت لجنة تحكيم مسابقة أفضل فيلم وثائقي كلًا من: جولي بيرجيرون (منتجة – فرنسا)، بسام مرتضى (مخرج ومنتج – مصر)، وعلا سلامة (المديرة التنفيذية لمؤسسة فيلم لاب فلسطين – فلسطين).