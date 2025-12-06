بعد إعلان أحمد سعد.. إنجي كيوان تواصل تصوير “وننسى اللي كان”

تعيش الفنانة إنجي كيوان حالة من التوهج الفني خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، أمام ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، تحت قيادة المخرج محمد حمدي الخبيري.

ويعد هذا التعاون محطة جديدة مميزة في مشوارها الفني، خاصة بعد النجاح الذي حققته في مشاركتها الإعلانية الأخيرة مع الفنان أحمد سعد، والتي لاقت تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأظهرت فيها حضورا لافتا وإطلالة مختلفة، وتنتظر إنجي عرض إعلان جديد خلال الأيام المقبلة، كما أنها تدرس عددا من العروض الفنية المتنوعة تمهيدا لاختيار ما يتناسب مع مسيرتها، لتواصل تثبيت مكانتها كواحدة من الوجوه البارزة في الساحة الفنية والإعلانية.

ولفتت الفنانة الشابة إنجي كيوان الأنظار خلال موسم دراما رمضان 2025، حيث حصدت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، بعد أن قدمت أداء مميز ترك بصمة قوية في مسلسل "وتقابل حبيب" أمام ياسمين عبدالعزيز إلى جانب تألقها اللافت في مسلسل "سيد الناس" أمام عمرو سعد، ما جعلها واحدة من الأسماء الصاعدة بقوة في عالم الدراما.

مسلسل "وننسى اللى كان" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد حمدي الخبيري، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: خالد سرحان، منة فضالي، ومحمد لطفي، ويعد من الأعمال المنتظرة لما يحمله من تركيبة درامية مشوقة تجمع بين الرومانسية والتشويق الاجتماعي.