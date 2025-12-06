شوبير يهنئ منتخب الأردن بالتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بأداء منتخب الأردن أمام نظيره الكويت في بطولة كأس العرب بقطر 2025.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: “مبروك للأردن التأهل لربع النهائي، الكويت في الشوط التاني عمل مباراة كبيرة وكان يقدر يرجع في النتيجة ولكن الحظ لم يحالفه، والأردن هو الآخر قدم لقاء كبير وفرق معاه جدًا الهدف الثاني مع بداية الشوط التاني”.

وتغلب منتخب الأردن بقيادة الحسين عموتة على نظيره منتخب الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التي جمعت بينهما في ثاني جولات بطولة كأس العرب بقطر 2025.



وأقيمت مباراة الأردن ونظيره منتخب الكويت على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي مصر والإمارات.

وتأهل منتخب الأردن إلي الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب عقب تحقيق انتصارين أمام الإمارات والكويت بنتيجة 2/ 1ويتبقي له مواجهة منتخب مصر الثاني.

