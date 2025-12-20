وزارة الشباب تنفذ أولى محاضرات التدريب التوعوي

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب فن إدارة الحياة)، بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة بالتنسيق مع وكاله المعهد لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أولى محاضرات التدريب التوعوي بعنوان "مرض الإدمان وطرق التعامل معه"، بحضور ١٠٠ متدرب ومتدربه من متدربي المكتب من أصحاب التخصص الاجتماعي والنفسي.

وتناولت المحاضرة الأولى طبيعة مرض الإدمان وطرق التعامل مع أصحاب المشكلة وذويهم كأخصائي إجتماعي ونفسي، وكيفية التشبيك والتحويل المهني، وذلك في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتعزيز الوعي النفسي والسلوكي لدى الشباب وتنمية مهاراتهم الحياتية.

نشر الوعي النفسي والاجتماعي بين الشباب

وجاء التدريب ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي النفسي والاجتماعي بين الشباب في صورة محاضرة علمية متخصصة حيث تناولت المحاضرة الإطار العلمي لمرض الإدمان باعتباره مرضًا نفسيًا وسلوكيًا، وليس انحرافًا أخلاقيًا، مع توضيح آليات التعامل المهني مع أصحاب المشكلة وذويهم وكيفية ارشادهم وتحويلهم للجهات المتخصصة لتلقي المساعدة والعلاج كأصحاب تخصص، كما تم استعراض مسببات المرض وكيفية الوقاية منه.

وقدمت المحاضرة الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان - وزارة الصحة والسكان، وعضو الجمعية الدولية لمحترفي علاج الإدمان بمركز إمبابة لعلاج الإدمان.

الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري

وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن هذه الفعاليات تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان المصري، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف برامج التوعية النفسية والسلوكية والمهارات الحياتية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات العصر، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.