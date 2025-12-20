مديرية الشباب تنظم فعالية لتحويل الميادين والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة

نظمت مديرية الشباب والرياضة برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعالية لتحويل الميادين والشوارع والحدائق العامة إلى ساحات مفتوحة لممارسة الرياضة، وذلك تحت مظلة مبادرة "لياقة المصريين"، التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير الدكتور أشرف صبحي، ومتابعة من الدكتورة وفاء موسى وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور سامح منصور مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية.



وأوضح هشام الجبالي مدير عام المديرية، أن المبادرة_التي تشرف على تنفيذها إدارة التنمية الرياضية_ تتضمن أنشطة رياضية منتظمة ومعتدلة _يتم تنفيذها بشكل أسبوعي _تناسب جميع الأعمار والقدرات البدنية لكلا الجنسين، مثل المشي والجري والتمرينات الرياضية، وذلك تحت إشراف مدربين متخصصين لضمان ممارسة آمنة وفعالة. ويهدف المشروع إلى إتاحة الفرصة للجمهور لممارسة الرياضة بشكل مجاني خلال الإجازات الأسبوعية، بما يسهم في استثمار أوقات الفراغ بصورة إيجابية وبناءة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والصحية، باعتبار أن الرياضة أساس لحياة متوازنة مليئة بالطاقة والنشاط.

وتم تنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة وذلك بحضور:الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، الأستاذ عبدالله سيف مدير إدارة الرياضة، وقام بالتدريب مجموعة من مدربي المشروع الذين أداروا الأنشطة بروح تفاعلية وحماسية ، ومشاركت منطقة بني سويف للدرجات برئاسة الدكتور محمد عبدالمنعم

يذكر أن المبادرة تُجسد رؤية وزارة الشباب والرياضة في جعل الرياضة أسلوب حياة، حيث تتحول الشوارع والميادين والحدائق إلى منصات مجتمعية لنشر ثقافة الرياضة والاهتمام بالصحة، بما يعكس حرص الدولة على بناء مجتمع أكثر نشاطًا وحيوية